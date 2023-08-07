12-летняя девочка утонула в пруду в парке Интернационалистов в Петербурге

Девочку повезли в больницу, но спасти ее не удалось. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Во Фрунзенском районе Петербурга утонула 12-летняя девочка. Она купалась в парке Интернационалистов на проспекте Славы. В какой-то момент школьница нырнула, но на поверхности воды так и не появилась. Сообщение об этом поступило в службу 112 6 августа около восьми часов вечера. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Ее вытащили из водоема и отвезли в Детскую больницу №5 имени Филатова. Но через 20 минут после госпитализации она умерла, - рассказал источник.

Известно, что 12-летняя девочка училась в школе-интернате на улице Турку. Она жила вместе с 43-летней матерью. Семья считалась благополучной и ни на каких учетах не состояла.

Как девочка оказалась около пруда, и почему с ней не было никого из взрослых, пока не сообщается.