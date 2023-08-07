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НовостиПроисшествия7 августа 2023 6:20

Восьмилетний мальчик загорелся на глазах у отца на автостоянке в Петербурге

Восьмилетний мальчик внезапно вспыхнул огнем на автостоянке и попал в реанимацию с сильнейшими ожогами
Анастасия НУРАДИЛОВА
Ребенка госпитализировали в больницу и поместили в реанимацию.

Ребенка госпитализировали в больницу и поместили в реанимацию.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приморском районе восьмилетний ребенок загорелся на глазах у отца. Все произошло около восьми часов вечера 6 августа на автостоянке на Заповедной улице. Мальчика отвезли в детскую больницу №1. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Ребенка госпитализировали с ожогами пламенем лица, шеи, груди, живота, спины, ягодиц, правой руки, левого предплечья, кисти, бедер, правой голени площадью 2-3 степени, - рассказал источник.

Ожоги поразили 60 процентов тела ребенка. Врачи оценили его состояние как крайне тяжелое и поместили школьника в реанимацию.

Известно, что на автостоянку мальчик с папой приехали, чтобы отремонтировать автомобиль в автосервисе. Отец отвлекся, а когда обернулся на сына, увидел, что на нем горит одежда. До этого ребенок играл с горящей палкой. Вероятно, из-за нее произошла трагедия.