16-летняя девушка упала с пятого этажа в Мурино и выжила

Пострадавшую девушку отвезли в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Мурино 16-летняя девушка случайно выпала с 15-метровой высоты и выжила. Ее госпитализировали с травмами в состоянии средней степени тяжести. Она упала с 5 этажа из квартиры на улице Шувалова около четырех утра 6 августа. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Девушку госпитализировали в Токсовскую больницу. В стационар ее доставили с закрытыми переломами крестца, седалищной кости слева, подвздошной кости слева, компрессионными оскольчатыми переломами позвонков, в состоянии средней степени тяжести, - рассказал источник.

Сейчас студентка второго курса колледжа проходит лечение, врачи оказывают ей необходимую помощь. Известно, что она живет в Парголово с парнем-ровесником и его родителями. На профилактическом учете не состоит.