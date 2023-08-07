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НовостиПроисшествия7 августа 2023 6:41

Таксист в Петербурге проехал по ноге 9-летнего мальчика из Китая

9-летнего ребенка, приехавшего в Петербург из Китая, госпитализировали после того, как по его ноге проехала машина
Анастасия НУРАДИЛОВА
Ребенку понадобилась помощь врачей.

Ребенку понадобилась помощь врачей.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге таксист проехался по ноге 9-летнего мальчика, приехавшего из Китая. Ребенку потребовалась помощь врачей. Инцидент произошел поздно вечером на улице Рубинштейна 6 августа. Водитель такси остановил машину, чтобы из нее вышли пассажиры. А потом начал движение и не заметил ребенка. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- После высадки водитель нажал на газ и наехал на ногу несовершеннолетнего пешехода, 9-летнего гражданина Китая. Мальчик приехал в Петербург с родителями и проживает в гостинице на Лиговском проспекте, - рассказал источник.

Ребенка привезли в больницу с закрытым переломом костей правой стопы. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести. Мальчику оказали помощь в Детской больнице №19 Раухфуса и отпустили в гостиницу.