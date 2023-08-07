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НовостиПроисшествия7 августа 2023 6:53

16-летний петербуржец захлебнулся во время купания в пруду сада «Прометей»

В Петербурге 16-летний подросток попал в больницу после того, как захлебнулся в пруду сада «Прометей»
Анастасия НУРАДИЛОВА
Парня госпитализировали после утопления.

Парня госпитализировали после утопления.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге 16-летний подросток попал в больницу после того, как чуть не утонул в пруду сада «Прометей». Во время купания он нырнул в воду и захлебнулся. Друзья вовремя заметили и вытащили приятеля на берег. Но у него вдруг началось частое дыхание, сердцебиение, рвота, появилась бледность. Об этом сообщает пресс-служба Педиатрического университета.

- Бригада скорой помощи доставила пациента в клинику Педиатрического университета. Подростка осмотрели, провели необходимые анализы и исследования. Пациент находится в отделении пульмонологии, где пробудет еще неделю, - говорится в сообщении.

Парня специально решили оставить под наблюдением, потому что после утопления могут пробудиться другие проблемы со здоровьем. Врачи будут контролировать состояние подростка на протяжении нескольких дней.