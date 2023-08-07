Пьяный мужчина напал на 16-летнего кассира в ресторане под Петербургом

Пьяный посетитель ресторана в Янино ударил по лицу 16-летнего кассира. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 6 августа в ресторане на Шоссейной улице в поселке Янино-1 пьяный мужчина напал на 16-летнего кассира. Посетитель зашел за кассовую зону и о чем-то подростка. Однако тот не услышал и переспросил. Но неизвестный не стал дожидаться ответа и ударил юношу кулаком по лицу, при этом держа в руке нож и угрожая пустить его в ход. Парень не стал терпеть агрессию в свою сторону и выстрелил в сторону хулигана из газового пистолета. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Подросток достал из кармана газовый пистолет Pioneer и сделал два выстрела с расстояния пяти метров в лицо нападавшему. Преступник скрылся в неизвестном направлении. Это был мужчина на вид 35 лет, плотного телосложения, в темных спортивных штанах и темной кофте, - уточнил источник.

Юношу отвезли в больницу с ушибами правой скуловой области. Оставлять в медучреждении его не стали, отпустив на амбулаторное лечение. Подросток рассказал, что ранее этот мужчина в ресторан не приходил и конфликтов с ним не было. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.