Завершены поиски без вести пропавшей 13-летней девочки в Петербурге

Девочка ушла из дома 6 августа. Фото: "Лиза Алерт"

В Петербурге завершились поиски 13-летней девочки, которая 6 августа ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. Школьницу искали не только сотрудники полиции, но и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», которые разместили ориентировку с фотографией в своих социальных сетях.

- Найдена. Жива. Благодарим всех за помощь, - написано под ориентировкой девочки.

Сейчас со школьницей все хорошо. Ее передали близким. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Но волонтеры не раскрывают подробностей поисков.

Напомним, об исчезновении девочки стало известно поздно вечером в воскресенье. Сообщалось, что она ушла из дома в синей футболке, оранжевой джинсовой юбке, белых босоножках и розовой панаме. К счастью, найти ребенка удалось за несколько часов.