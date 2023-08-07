8-летняя девочка упала с самоката и проломила череп на даче в Ленобласти

8-летняя девочка проломила череп, упав с самоката на даче в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

8-летняя петербурженка вместе с родителями отправилась на выходные на дачу в поселок Вещево в Выборгском районе Ленобласти. Однако выходные закончились для семьи трагедией. Случилось все вечером 6 августа после того, как девочка ушла кататься на самокате и неудачно с него упала. Из-за падения у нее оказался проломлен череп. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии в выборгскую больницу. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Девочку срочно доставили в центральную районную больницу города Выборга с открытой черепно-мозговой травмой и линейным переломом кости справа. Она была в тяжелом состоянии. Медики поместили юную пациентку в травматологическое отделение, - передает источник.

Школьница живет вместе с 48-летними матерью и отцом, а также с 12-летним братом. Известно, что семья полная и благополучная, на учете не состоит.