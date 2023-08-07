На петербуржца, взорвавшего гранату на встрече поклонников фурри, возбудили дело

Полицейские возбудили дело против хулигана. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге возбудили уголовное дело после происшествия в Удельном парке 6 августа, когда 19-летний парень взорвал страйкбольную гранату на встрече поклонников субкультуры фурри. Ребята самостоятельно скрутили хулигана и передали его сотрудникам. О происшествии сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Метатель был задержан прохожими и передан сотрудникам полиции. От его действий пострадал 36-летний мужчина, который пытался обезвредить злоумышленника. После оказания медпомощи он был отпущен домой, - рассказали в ведомстве.

Мужчина перехватил гранату у преступника и повредил палец, когда она взорвалась. К счастью, травма оказалась незначительной.

На парня возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. У него отобрали еще две страйкбольные гранаты.