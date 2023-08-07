Ночь на 7 августа стала самой жаркой в Петербурге за всю историю наблюдений

В Петербурге ночь на 7 августа стала самой жаркой за всю историю наблюдений. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аномальный зной накрыл Петербург. Жаркий день, который наблюдался 6 августа, продолжился очень теплой ночью. Так, в ночь на 7 августа температура воздуха составила 23,6 градусов. За всю историю наблюдений столбик термометра по ночам в Северной столице не поднимался выше этого показателя. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

- В Петербурге ночная температура воздуха составила 23,6 градуса. Получается, что это самая теплая ночь в Северной столице за весь ряд инструментальных наблюдений. Вроде не ошибаюсь, но не нашел температуры выше в архивах, - пишет синоптик.

Даже в 2010 году, когда стояла безумная жара, ночью 8 августа было 23,3 градуса. Такая же температура отмечена 3 августа 1936 года. А в 1972 году самой теплой стала ночь 9 августа с показателем в 23,1 градуса.

- Вот так неожиданно получили рекорд. Но тут надо учитывать, что предстоящая ночь может быть еще теплее, - добавил Колесов.

Напомним, что днем 7 августа воздух прогреется до 32-34 градусов.