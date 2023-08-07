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НовостиПроисшествия7 августа 2023 8:27

Двое пьяных петербуржцев жестоко избили пенсионера из-за замечания

Полицейские в Петербурге задержали двух мужчин, избивших пенсионера из-за замечания
Анастасия НУРАДИЛОВА
Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге задержали двух мужчин, которые жестоко избили пенсионера из-за замечания. Пожилому человеку не понравилось, что они были сильно пьяны и ругались матом. Инцидент произошел 6 августа на Гражданском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В ответ на замечание его избили и прыснули в лицо жидкостью из баллончика. Пострадавший обратился в медучреждение и после оказания помощи был отпущен, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сотрудники полиции оперативно задержали и доставили в отдел подозреваемых. Ими оказались двое жителей Красногвардейского района, 36 лет и 43 года. Известно, что они уже привлекались к уголовной ответственности.

На них составили протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.