Двое пьяных петербуржцев жестоко избили пенсионера из-за замечания

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Полицейские в Петербурге задержали двух мужчин, которые жестоко избили пенсионера из-за замечания. Пожилому человеку не понравилось, что они были сильно пьяны и ругались матом. Инцидент произошел 6 августа на Гражданском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
- В ответ на замечание его избили и прыснули в лицо жидкостью из баллончика. Пострадавший обратился в медучреждение и после оказания помощи был отпущен, - говорится в сообщении регионального ведомства.
Сотрудники полиции оперативно задержали и доставили в отдел подозреваемых. Ими оказались двое жителей Красногвардейского района, 36 лет и 43 года. Известно, что они уже привлекались к уголовной ответственности.
На них составили протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.