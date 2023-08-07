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НовостиОбщество7 августа 2023 8:50

Температурный максимум в Петербурге обновился днем 7 августа

Воздух в Петербурге днем 7 августа прогрелся до 29,3 градуса
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
В Петербурге к 11 часам воздух прогрелся почти до 30 градусов.

В Петербурге к 11 часам воздух прогрелся почти до 30 градусов.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Температура в Петербурге в начале августа продолжает бить все рекорды. Ночь на 7 августа стала самой жаркой за всю историю наблюдений. А уже к 11 часам дня воздух в Северной столице прогрелся до +29,6 градуса. С таким показателем этот день стал в городе на Неве самым теплым с начала лета. Об этом рассказал специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

- Петербург обновил максимум лета! Сегодня, 7 августа, к 11 часам воздух в городе на Неве, по данным на городской метеостанции, прогрелся до 29,6 градуса. Таким образом, этот понедельник стал самым теплым днём в Северной столице с начала лета, - написал синоптик.

До этого дня максимальную температуру фиксировали 22 июня, когда воздух прогрелся до 29,3 градуса. Однако Михаил Леус отмечает, что сегодня столбик термометра может подняться еще выше. Напомним, что ранее синоптик Александр Колесов рассказал, что в Петербурге днем 7 августа температура поднимется до 32-34 градусов.