Петербуржца судят за заказное убийство знакомого 28-летней давности

В Петербурге судят мужчину за убийство знакомого 28-летней давности. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржца обвинили в пособничестве в совершении убийства из корыстных побуждений. Все произошло 28 лет назад, 14 марта 1995 года. В тот год у него и киллера заказали убийство знакомого. Мужчина выполнял роль «открывашки». То есть он стоял у двери, показывая приятелю, что ее можно не бояться открыть. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Обвиняемый, используя доверительные отношения с потерпевшим, постучал в его квартиру, расположенную в одном из домов на проспекте Славы. После того, как мужчина открыл дверь киллер, находящийся вне зоны видимости, выйдя из-за спины обвиняемого, прошел в квартиру и произвел из пистолета выстрелы в голову потерпевшему. Последний скончался на месте, - говорится в сообщении ведомства.

Организатор убийства заплатил исполнителям за это две тысячи долларов. Известно, что киллер умер, поэтому уголовное дело в отношении него прекращено. Материалы дела обвиняемого направили на рассмотрение во Фрунзенский районный суд. Организатор же объявлен в международный розыск, а уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство.