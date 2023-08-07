С начала лета в Петербурге 16 человек отравились грибами

16 случаев отравления грибами зафиксировали в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

С начала лета в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе вылечили 16 человек, отравившихся грибами. Специалисты напомнили, что самые сильные отравления и даже летальные исходы могут произойти от употребления мухомора, бледной поганки и ложной лисички. Поэтому не стоит собирать и готовить грибы, в съедобности которых нет уверенности. Об этом пишет «Петербургский дневник».

Кроме того, с начала теплого сезона 11 человек пострадали от укуса гадюк в Северной столице. Им также оказали необходимое лечение.

- В Центр лечения острых отравлений НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе поступают пациенты с острыми отравлениями химической этиологии. Здесь лечатся жертвы ядов, содержащихся в чем-либо - от грибов до алкоголя и наркотиков. А в среднем в год здесь лечат до девяти тысяч пациентов с отравлениями, - поделились в пресс-службе НИИ.