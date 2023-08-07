Житель Ленобласти стрелял из пневматики в соседа около дачного участка

Сотрудники полиции задержали хулигана и возбудили дело. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции в Никольском задержали мужчину, который устроил стрельбу из пневматики по соседям. 6 августа в правоохранительные органы обратился пенсионер, который рассказал, что стрельба началась около восьми часов вечера на Песчаной улице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Оперативно прибывшими на место полицейскими задержан 59-летний местный житель, который на своем дачном участке в СНТ «Перевоз-1» четырежды выстрелил из пневматического пистолета в сторону соседа, - рассказали в региональном ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов отобрали у мужчины пневматический пистолет. По предварительной информации, от его действий никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.