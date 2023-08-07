Карманница украла кошелек у пенсионерки в храме Спаса на Крови

Пенсионерку обокрали в храме Спаса на Крови. Фото: Олег ЗОЛОТО

60-летняя пенсионерка стала жертвой карманницы в храме Спаса на Крови в Петербурге. Все произошло 27 июля. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Там видно, как женщина засовывает руку в сумку потерпевшей, при этом отвлекая свою жертву разговором и жестикуляцией свободной рукой. Несколько секунд спустя пенсионерка почувствовала неладное и потянула сумку на себя. Однако в этот момент карманница вытащила руку и переключилась на беседу с другой женщиной. Пенсионерка проверила сумку и, не заметив ничего странного, продолжила свой путь. И лишь некоторое время спустя увидела, что у нее пропал кошелек, где находилось 14,3 тысячи рублей, и обратилась в полицию. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 3 августа 2023 года в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий у дома 5 по Каналу Грибоедова по подозрению в совершении преступления задержали не работающую, ранее неоднократно судимую 43-летнюю гражданку республики Беларусь, - говорится в сообщении пресс-службы.

Правоохранители возбудили уголовное дело о краже. Отметим, что максимальное наказание по данной статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.