Суд не принял дело об избиении детей-инвалидов в школе №4 в Петербурге

Суд вернул дело обратно из-за неправильно составленных документов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд вернул дело об избиении детей-инвалидов в школе №4 Василеостровского района. Напомним, 26 мая стало известно, что двое учителей издевались над школьниками. Сотрудникам полиции передали запись с диктофонов. Были опрошены дети, предоставлены фотографии следов и побоев, а также доказательства, которые подтверждают вину одного из учителей. Но документы были составлены неправильно.

- Мировой судья Судебного участка №12 вынес определение о возврате материалов дела об административном правонарушении. Сейчас педагог, нанесший побои ребенку с инвалидностью, может оказаться не привлеченной к административной ответственности, - написал в своем телеграм-канале юрист Никита Сорокин.

Напомним, помимо побоев, детей в школе оскорбляли и унижали. Называли их «чудовищем», «бестолковкой», «раздолбаем», «криворуким», «позорником», «тварью» и другими ужасными словами.