Первый войсковой мемориал в честь участников спецоперации появится в Ленобласти

Посвященный участникам спецоперации войсковой мемориал появится в Ленобласти. Фото: t.me/drozdenko_au_lo

Первый войсковой мемориал, посвященный участникам спецоперации, появится в Ленобласти на территории одной из воинских частей. «Аллею памяти» планируют выполнить из мрамора. В ней увековечат память пяти героев танковой части, награжденных орденом мужества, и еще одного со званием героя России. Открыть мемориал планируют ко Дню танкиста, который в 2023 году выпадает на 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Также губернатор Александр Дрозденко поручил разработать концепцию другого областного мемориала, который посвятят героям спецоперации. По мнению главы региона, необходимо провести конкурс проектов и привлечь к отбору лучших вариантов участников спецоперации, их семьи, ветеранское сообщество и общественность.

- Очень трепетно надо подойти к тому месту, где он будет. Мы должны посоветоваться с участниками спецоперации, их семьями. И нужно провести конкурс проектов с привлечением участников спецоперации, их семей, общественности и ветеранского сообщества, - отметил губернатор.