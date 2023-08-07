На шести станциях метро Петербурга пассажирам начали выдавать воду из-за жары

Пассажирам метро Петербурга начали бесплатно раздавать воду из-за жары. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аномальная жара накрыла Петербург в понедельник, 7 августа. К полудню воздух в Северной столице прогрелся до 32 градусов. Синоптики говорят, что температура еще может продолжить расти в течение дня. При жаре особенно важно поддерживать водный баланс в организме. На помощь в этом пришли сотрудники петербургского метрополитена. Они бесплатно раздают питьевую воду на шести станциях метро.

- В связи с повышением температуры воздуха на станциях: «Проспект Просвещения», «Спортивная» (вестибюль 1), «Площадь Ленина» (вестибюль 1 и 2), «Горьковская», «Петроградская», «Парнас» можно бесплатно получить питьевую воду при входе в вестибюль за турникетами, - рассказали в пресс-службе петербургского метрополитена.

Напомним, что 7 августа побило сразу два температурных рекорда. Во-первых, ночь на понедельник стала самой теплой за всю историю наблюдений. Во-вторых, этот день уже признали самым жарким с начала лета. При этом синоптики говорят, что температура может подняться еще выше и достигнуть 34 градусов.