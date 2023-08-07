МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 8 августа

Сильный ветер подует в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге во вторник, 7 августа. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- 8 августа в Санкт-Петербурге местами ожидаются грозы с порывами ветра до 18 метров в секунду, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Тем временем, жители города наслаждаются самым теплым днем в году 7 августа. Пляжи в городе переполнены. Люди пришли к воде семьями и огромными компаниями. Дома не остались даже питомцы. Температура воздуха к часу дня уже достигла 32 градусов, но это еще не максимум.

Но, вероятно, знойная погода задержится лишь на сутки. А завтра будет прохладно и ветрено, не обойдется без кратковременных дождей.