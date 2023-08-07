Дом с флигелями на Садовой улице в Петербурге выставят на торги

Старинный дом с флигелями в центре Петербурга выставят на торги.

Участок в 1,6 тысячи квадратных метров, а также здание в 4,3 тысячи «квадратов» на Садовой улице, 34 выствят на торги. Пока объект закреплен за ФГУП «Дирекция по инвестиционной деятельности». Но правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности России, решила передать недвижимость компании «Дом.РФ». Однако сроки и условия продажи пока не утвердили. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Речь идет о доме Второго общества взаимного кредита с флигелями. Его построили в начале 20 века по проекту архитектора Лидваля. Какое-то время в нем работал центральный офис Балтийского банка, а после его площади заняли различные торговые точки. Примечательно, что это здание является объектом культурного наследия федерального значения.

- Предстоящий аукцион будет интересен инвесторам. Основные преимущества объекта - расположение в историческом центре, близость нескольких станций метро, хороший трафик, большая площадью. Вместе с тем охранный статус здания выступает недостатком, - отметили брокеры.