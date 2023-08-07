Спортивный комплекс площадью 1,5 тысячи «квадратов» построят в Приморском районе

Новый спорткомплекс появится в Приморском районе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый спортивный комплекс планируют построить в Приморском районе Петербурга. Такое решение было принято на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. Комплекс появится на Соловьиной улице в муниципальном округе Лахта-Ольгино.

- Необходимо создавать условия для занятия спортом для жителей нашего города. Рядом с участком, на котором планируется построить спортивный клуб, находятся общеобразовательная школа и учреждения здравоохранения, - отметил глава города.

Площадь спорткомплекса для взрослых и детей составит 1,5 тысячи квадратных метров. Там будут развивать программы лечебной и реабилитационной физкультуры. В здании обустроят универсальный зал и помещение с тренажерами. Конкретные даты окончания строительства пока не сообщаются.