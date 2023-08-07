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НовостиОбщество7 августа 2023 13:48

В Калининском районе Петербурга построят школу на 900 мест

Школу там решили построить из-за обилия новостроек
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Школу на 900 мест постоят в Калининском районе Петербурга.

Школу на 900 мест постоят в Калининском районе Петербурга.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Калининский район в Петербурге активно развивается. Там все больше появляется новых жилых домов. В них начнут въезжать в том числе и семьи с детьми, которым требуются объекты образования. Поэтому в этом районе решили построить новую школу, которая сможет вместить в себя 900 учеников. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Мы последовательно решаем задачу по ликвидации дисбаланса между жилой застройкой и социальной инфраструктурой. В Калининском районе ведется активное жилищное строительство. Новые объекты образования здесь необходимы, - отметил губернатор Александр Беглов.

Строительство школы собираются включить в адресную инвестиционную программу на 2025 год, а также на плановый период 2026 и 2027 годов.

Напомним, что ранее в Московском районе Петербурга завершили строительство школы на 1,1 тысячи мест. Помимо учебных классов там обустроили два спортивных зала, бассейн, актовый зал и библиотеку.