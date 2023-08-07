Сиделку отправили в колонию за кражу банковской карты у пенсионерки в Петербурге

Сиделка отправилась на полгода в колонию за кражу банковской карты у пожилой петербурженки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пожилая жительница Петербурга в силу возраста не могла за собой полноценно ухаживать, поэтому родственники ей наняли сиделку. Однако та оказалась воровкой. Женщина стащила у своей подопечной банковскую карту, от которой знала пин-код. А потом через банкомат сняла 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Пропажа была обнаружена, когда пенсионерка решила самостоятельно выйти в магазин и увидела отсутствие банковской карты в кошельке, - добавили в пресс-службе ведомства.

Сиделку обвинили в краже с причинением значительного ущерба гражданке. Ее приговорили к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Отметим, что это уже не первый случай, когда сиделки обворовывают пенсионеров в Петербурге. Например, недавно в суд ушло дело женщины, которая похитила у своего 95-летнего подопечного более 340 тысяч рублей. Она заменила хранившиеся у него в шкафу деньги на билеты «банка приколов».