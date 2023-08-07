Завод по производству жидких лекарств построят в Петербурге к 2028 году

Новый фармацевтический завод постоят в Петербурге к 2028 году. Фото: пресс-служба Смольного

В Красногвардейском районе Петербурга появится завод по производству жидких лекарств. Такими могут стать, например, сиропы от кашля. Соответствующее соглашение о застройке заключили с ООО «Гротекс». Срок строительства, согласно документу, не должен превышать 60 месяцев со дня заключения соглашения. Таким образом получается, что завод возведут к августу 2028 года. Новый объект станет четвертой очередью фармацевтического завода Solopharm. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Развитие фармацевтического кластера важно для города и страны. Реализация проекта даст городу не только лекарственные препараты из списка жизненно необходимых, но и новые рабочие места, - отметил губернатор Александр Беглов.

Сейчас фармацевтический кластер Северной столицы является одним из крупнейших в России. На данный момент в городе на Неве работают 24 фармацевтических предприятия.