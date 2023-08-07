Трое пьяных мужчин оторвали камеру видеонаблюдения у спа-салона в Петербурге

Трое пьяных петербуржцев оторвали камеру видеонаблюдения у спа-салона. Фото: Артем КИЛЬКИН

Трое петербуржцев собрались в ночь на 6 августа, чтобы выпить. Горячительные напитки разожгли в них тягу к приключениям. И вот около двух часов ночи компания добралась до спа-салона на проспекте Энгельса. Им захотелось зайти внутрь, однако администратор пускать их не захотел. Получив отказ, они сорвали установленную у входа камеру видеонаблюдения и положили ее в рюкзак. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны Петербурга и Ленобласти.

- Персонал спа-салона воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Спустя три минуты на место прибыли два наряда Росгвардии. На месте происшествия сотрудники отдела вневедомственной охраны по Выборгскому району задержали троих правонарушителей, похитивших наружную камеру видеонаблюдения, - добавили в пресс-службе.

Хулиганов доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Уточняется, что двое из задержанных ранее были судимы.