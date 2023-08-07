Первый за 40 лет разводной мост через Неву построят в Петербурге

В Петербурге в конце 2023 года начнут строительство нового разводного моста. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге на данный момент насчитывается 12 разводных мостов: Тучков, Гренадерский, Троицкий, Литейный, Дворцовый, Володарский, Большеохтинский, Сампсониевский, Благовещенский, Биржевой, Александра Невского и Кантемировский. Последний является самым «новым» из всех разводных мостов Петербурга. По данным «Мостотреста», его открыли в 1982 году. Но в конце 2023 года начнется строительство еще одного разводного моста через Неву. Он получит название - Большой Смоленский. Об этом в традиционном радиообращении рассказал губернатор Александр Беглов.

- В конце года приступим к строительству первого за 40 лет разводного моста через Неву - Большого Смоленского, - сказал губернатор.

Кроме того, Александр Беглов отметил, что в этом году продолжается работа над необходимыми городу проектами, в числе которых Широтная магистраль скоростного движения и трамвайная линия «Купчино-Шушары-Славянка». Также в 2023 году введут в эксплуатацию рекордное количество социальных объектов - более 70 школ, детсадов и больниц.