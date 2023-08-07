Мужчину реанимировали на Суздальском озере в Петербурге

Петербуржца пришлось откачивать после купания в Суздальском озере. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге 7 августа выдался аномально жаркий день. Солнце нещадно палило и каждый рисковал получить перегрев. Так и произошло с одним из отдыхающих на Суздальском озере. Мужчина резко почувствовал недомогание в воде. Мужчина потерял сознание и наглотался воды. Спасатели бросились на помощь, достали петербуржца из водоема и реанимировали его. Об этом пишет «Мойка78».

- Мужчине внезапно стало плохо в воде. Поисково-спасательная служба вытащила его на берег и оказала первую медпомощь. Затем, когда его уже привели в сознание, пострадавшего передали сотрудникам прибывшей кареты скорой помощи. Петербуржца увезли в больницу, - рассказали очевидцы.

Ранее spb.kp.ru сообщал, что 16-летний подросток чуть не утонул во время купания в пруду сада «Прометей» в Петербурге. Он нырнул в воду и захлебнулся. Друзья заметили это и вытащили юношу на берег. Но после у пострадавшего началось частое дыхание, сердцебиение и рвота. Поэтому его увезли в больницу.