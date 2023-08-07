Массовое захоронение расстрелянных нацистами взрослых и детей нашли в Ленобласти. Фото: t.me/sledcom47

Накануне в полуторакилометрах от города Волосово в Ленобласти поисковики нашли массовое захоронение, относящееся к годам Великой Отечественной войны. Как предположили специалисты, костные останки принадлежат заключенным фашистского концлагеря ДУЛАГ-102. По архивным документам, в данном месте может находиться около 2000 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.

– Сотрудники областного ведомства проводят проверку. Они уже осмотрели обнаруженные скелеты. Предположительно, среди расстрелянных были и дети, – добавили представители ведомства.

Кроме того, специалисты изъяли фрагменты личных вещей и одежды. Обнаруженные захоронения отправятся на медико-криминалистическую экспертизу. Там профессионалы установят возраст, пол погибших, а также причины смерти. Поисковые работы продолжаются.