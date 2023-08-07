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НовостиОбщество7 августа 2023 17:33

В Петербурге ищут подрядчика для ремонта гребной базы «Знамя»

Гребную базу «Знамя» планируют отремонтировать за 2,7 миллиарда рублей
Элеонора КУРЮМОВА
В Петербурге ищут подрядчика для ремонта гребной базы «Знамя» в Петроградском районе.

В Петербурге ищут подрядчика для ремонта гребной базы «Знамя» в Петроградском районе.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургский «Фонд капитального строительства и реконструкции» ищет подрядчика для ремонта гребной базы «Знамя», расположенной на улице Вязовая в Петроградском районе. Планируется, что реконструкция обойдется городу в 2,72 миллиарда рублей. Об этом стало известно из документации на сайте госзакупок.

– Более 60 миллионов уйдет непосредственно на реконструкцию культурного памятника. А за 77 миллионов объект уже отреставрируют, – говорится в описании конкурса.

Кроме того, на территории гребной базы возведут культурно-спортивный центр. Его площадь составит около 4,6 тысяч квадратных метров. Кстати, уже существующее здание переобустроят под гостиницу, а из нового объекта создадут административно-выставочный комплекс. Для любителей здорового образа жизни появится масштабный спорткомплекс. Высотой он планируется от одного до трех этажей.