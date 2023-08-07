Структурная разметка появится на четырех участках дороги в Ленобласти. Фото: скриншот видео

На четырех участках дороги в Ленобласти появится новая разметка. Но не обычная, а структурная и даже музыкальная. При наезде на нее колесом невнимательный или задремавший водитель обязательно проснется. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству региона.

– Звук, который издает разметка при соприкосновении с колесом, должен дать пинка нервной системе водителя и привести в чувство тех, кто задремал за рулем, – популярно объяснили принцип работы в ведомстве.

Высокая и зубодробительная – как ее назвали в комитете – технология появится на Выборгском шоссе у границы с Петербургом, а также от улицы Кожемякина до Ларина в Сертолово. Кроме того, проверить слух можно будет от развилки на Воейково до Всеволожска, в Гатчине от Красносельского шоссе до улицы Чехова. Совсем небольшой участок появится за Буграми.