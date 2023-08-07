Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 августа 2023 18:34

Структурная разметка появится на четырех участках дороги в Ленобласти

В Ленобласти появится разметка, способная разбудить водителей своим гулом
Элеонора КУРЮМОВА
Структурная разметка появится на четырех участках дороги в Ленобласти. Фото: скриншот видео

Структурная разметка появится на четырех участках дороги в Ленобласти. Фото: скриншот видео

На четырех участках дороги в Ленобласти появится новая разметка. Но не обычная, а структурная и даже музыкальная. При наезде на нее колесом невнимательный или задремавший водитель обязательно проснется. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству региона.

– Звук, который издает разметка при соприкосновении с колесом, должен дать пинка нервной системе водителя и привести в чувство тех, кто задремал за рулем, – популярно объяснили принцип работы в ведомстве.

Высокая и зубодробительная – как ее назвали в комитете – технология появится на Выборгском шоссе у границы с Петербургом, а также от улицы Кожемякина до Ларина в Сертолово. Кроме того, проверить слух можно будет от развилки на Воейково до Всеволожска, в Гатчине от Красносельского шоссе до улицы Чехова. Совсем небольшой участок появится за Буграми.