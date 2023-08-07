Температура воздуха в Петербурге достигла 32,6 градуса 7 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жара, изводившая петербуржцев целый день, 7 августа, к вечеру пошла на спад. Тем не менее столбик термометра продолжает держаться на уровне плюс 30 градусов. Как в своем телеграм-канале рассказал синоптик Александр Колесов, дневной максимум составил плюс 32,6 градуса.

– Конечно это очень жарко. За весь ряд наблюдений в августе это шестое значение максимальной температуры. Экстремум месяца в плюс 37,1 градуса пока побить сложно, – уточнил метеоролог.

В области температура за тридцать градусов была в большинстве районов. Самым жарким стал Шлиссельбург: там максимум составил плюс 33,4 градуса, в Лодейном поле – ровно плюс 33. Дождей осталось ждать недолго. Они придут в Петербург утром вторника, 8 августа. А сразу после прохождения атмосферного фронта в город на Неве вернуться комфортные плюс 25 градусов.