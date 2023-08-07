Мошенники атаковали аккаунты сотрудников Смольного в телеграме.

Мошенники в Петербурге раскатали очень широкую губу: теперь красть у пенсионеров им больше не интересно. Зато они решили полакомиться аккаунтами сотрудников правительства Петербурга. Как сообщает источник spb.kp.ru, желающие наживы начали присылать фишинговые ссылки в чат и предлагать проголосовать. Перед этим, естественно, заглянув на странный сайт.

– Кто-то создал специально спамный чат. И начал добавлять туда все возможные контакты, – рассказал источник spb.kp.ru.

Предположительно, больше всех пострадали сотрудники комитета по образованию. Spb.kp.ru обратилась в профильное ведомство за ответом, но ответа на момент публикации не дождалась. Повториться эта мошенническая история или нет, пока что неизвестно. Зато очевидно, что у мошенников в Северной столицы улучшаются навыки и расширяются лазейки для взлома, как и аппетиты.