Жители новых регионов России смогут проголосовать в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Экстерриториальные участки заработают в Ленобласти для голосования жителей новых регионов России. Так, на грядущих выборах не останутся безучастными приезжие из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом пишет «Вечерний Петербург» со ссылкой на пресс-службе правительства региона.

– Новые граждане, находящиеся в Ленобласти, должны иметь все возможности для волеизъявления. Это касается и дополнительных, и очередных выборов. Мы всегда проводили их на хорошем организационном уровне, также должны провести и сейчас, – цитирует издание губернатора Александра Дрозденко.

Глава избиркома области Михаил Лебединский добавил, что для новых регионов открыли четыре экстерриториальных избирательных участка: во Всеволожске, Тихвине, Гатчине и Кингисеппе. Для тех, кто не сможет прийти на участок, будет организовано выездное голосование. Также работает «горячая линия»: 8 (812) 492-96-51.