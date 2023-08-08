Два человека пострадали в жестком ДТП на проспекте Маршала Блюхера в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Понедельник, 7 августа, оказался тяжелым для всех. От вездесущей жары бдительность потеряли как водители, так и пешеходы. Из-за этого на пересечении проспекта Маршала Блюхера и Кушелевской дороги произошло жесткое ДТП. В аварии пострадали два пешехода. Фото и видео с места происшествия появились в сообществе «ДТП и ЧП | Петербург».

– Предполагаю, что водитель реально перепутал педали. Иначе маневр не объяснить, – написал один из читателей сообщества.

На видео заметно, что при повороте белое такси марки «Рено» начало притормаживать. Совсем свой ход машина должна была прекратить в момент подъезда к пешеходному. А шедшая по нему пара, убедившись, что их пропускают, сделала шаг вперед. И оказалась под колесами резко двинувшейся вперед иномарки. После этого автомобиль проехался по мужчине и улетел в ограждение.