Без вести пропавшего 52-летнего мужчину ищут три месяца в Ленобласти. Фото: lizaalert.org

Волонтеры «ЛизыАлерт» ищут без вести пропавшего почти три месяца назад 52-летнего жителя Ленобласти. Мужчина ушел из дома в Мурино 20 мая. С тех пор его местоположение остается неизвестным. Об этом сотрудники поисково-спасательного отряда сообщили в своих социальных сетях.

– Помогите найти человека! Может находиться в вашем районе, – уточнили активисты на ориентировке.

Кроме того, на ней волонтеры указали рост около 170 сантиметров, худощавое телосложение, Седые волосы и серого цвета глаза. В день исчезновения не нем была черная ветровка, такая же рубашка, темно-синие джинсы и черного цвета кроссовки. С собой пропавший унес аналогичного цвета рюкзак. Всю известную информацию можно передать напрямую инфоргу поиска Евгение по телефону 8 963 345 96 59. Либо обратиться можно по номер 112, а также 8 800 700 54 52.