Почти 450 тысяч «квадратов» жилья ввели за июль в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жилищные вопрос в Петербуге пытаются решить ускоренными темпами. Так, только за июль в городе ввели почти 450 тысяч квадратных метров жилья. В Северно столице построили в перерасчете на «собственные углы»: 119 многоквартирных и 87 домов ИЖС. Лидером стал Красносельский район: здесь начали разом эксплуатировать более 120 метров квадратных. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

— Петербурге жилье и объекты социальной инфраструктуры вводятся синхронно. В этом году мы сдадим более 70 социальных объектов. Жилье также строится по плану, — отметил глава комитета по строительству Игорь Креславский.

Как уточнили в Смольном, только в этом году в городе появились 23 объекта общегражданского назначения: детские сады в Невском (на 200 мест) и Приморском районах (144 места), школы в Московском (на 1100 мест), Петроградском (1100), Невском (825), Колпинском (550) и Пушкинском районах (1375).