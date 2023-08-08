Ночь на 8 августа стала самой теплой в Петербурге за все время наблюдений

8 августа в Петербурге спадет жара. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге волна жары закончилась рекордно теплой ночью. Температура воздуха в темное время суток не опускалась ниже 23,7 градуса. А это на 0,1 градуса теплее, чем в ночь в воскресенье. Поэтому минувшей ночью зафиксирован абсолютный рекорд. Об этом сообщает главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

- Добавлю, что до этих двух последних очень теплых ночей, которые одна за другой отметились температурными рекордами, самым теплыми ночами в Санкт-Петербурге были ночи 8 августа 2010 года и 3 августа 1936 года, тогда минимальная температура воздуха составлял плюс 23,3 градуса, - отметил синоптик.

Напомним, сегодня, 8 августа, вчерашняя жара спадет. В первой половине дня ожидаются дожди. А максимальная температура воздуха составит всего лишь 24-26 градусов тепла.