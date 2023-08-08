Завершены четырехдневные поиски пропавшей в Петербурге 13-летней девочки

Девочка ушла из дома 4 августа. Фото: "Лиза Алерт"

В Петербурге завершились поиски без вести пропавшей 13-летней девочки, которая ушла из дома 4 августа и не вернулась. Близкие ребенка забили тревогу. Школьницу искали не только сотрудники полиции, но и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». На своих ресурсах они разместили ориентировку с фотографией девочки.

- Найдена. Жива. Благодарим всех за помощь! – коротко сообщили волонтеры поздно вечером 7 августа.

Подробности поисков девочки не сообщаются. Однако уже известно, что с ней все хорошо. Ребенка передали близким. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что школьница ушла из дома в черной футболке, черно-красных брюках в клетку и черных кедах. Она всегда носит очки, это назвали особой приметой. Поиски длились четыре дня.