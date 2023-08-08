Жара отступает: Дожди, грозы и порывистый ветер прогнозируют в Петербурге 8 августа

В Петербурге пройдут кратковременные дожди. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жара покидает Петербург 8 августа. На погоду в регионе повлияет атмосферный фронт, который смещается к северо-востоку. Во второй половине дня влияние окажет тыловая часть циклона, центр который расположен над Скандинавией. Об этом в своем телеграм-канале сообщает главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, - заявил синоптик.

Воздух прогреется до 24-26 градусов. В области ожидается от 22 до 27 градусов. Южный и юго-западный порывистые ветра подуют со скоростью от пяти до 10 метров в секунду. Атмосферное давление немного вырастет, но останется ниже нормы.

В среду, 9 августа, осадков не предвидится. А температура воздуха составит от 23 до 25 градусов тепла.