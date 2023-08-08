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НовостиПроисшествия8 августа 2023 6:06

Спасатели поймали змею на территории детского сада в Мурино

Змея заползла на территорию детсада в Мурино, понадобилась помощь спасателей
Анастасия НУРАДИЛОВА
На территорию детсада заползла змея.

На территорию детсада заползла змея.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мурино помощь спасателей понадобилась детскому саду. На территорию, где обычно играют малыши, заползла змея. Инцидент произошел вечером 7 августа на Воронцовском бульваре. Тревожный звонок поступил в 147 пожарную часть. Об этом сообщает Online47 со ссылкой на пресс-службу Леноблпожспаса.

- На территории детского сада была обнаружена змея. На место отправился дежурный караул, - пишет издание.

Специалисты поймали нежеланного гостя всего за несколько минут. По предварительной информации, это был всего лишь уж. Змейку выпустили в лесополосе в Буграх.

Напомним, накануне в Мурино 16-летняя девушка упала с пятого этажа и выжила. У нее диагностировали небольшие травмы, но состояние в целом оценили как средней степени тяжести.