Спасатели поймали змею на территории детского сада в Мурино

На территорию детсада заползла змея. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мурино помощь спасателей понадобилась детскому саду. На территорию, где обычно играют малыши, заползла змея. Инцидент произошел вечером 7 августа на Воронцовском бульваре. Тревожный звонок поступил в 147 пожарную часть. Об этом сообщает Online47 со ссылкой на пресс-службу Леноблпожспаса.

- На территории детского сада была обнаружена змея. На место отправился дежурный караул, - пишет издание.

Специалисты поймали нежеланного гостя всего за несколько минут. По предварительной информации, это был всего лишь уж. Змейку выпустили в лесополосе в Буграх.

Напомним, накануне в Мурино 16-летняя девушка упала с пятого этажа и выжила. У нее диагностировали небольшие травмы, но состояние в целом оценили как средней степени тяжести.