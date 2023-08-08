Пламя охватило балкон пятиэтажки в Шушарах после громкого хлопка

В пятиэтажке в Шушарах загорелся балкон. Фото: vk.com/slavyanka

Жители Шушар около девяти часов утра 8 августа услышали громкий хлопок. Оказалось, что причиной страшного звука стал пожар на балконе пятиэтажки по улице Галицкая, 19к4. Этим очевидцы поделились в соцсетях. Местные жители позвонили в экстренные службы и на место выдвинулись две пожарные машины, а также 10 спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Петербургу.

По данным ведомства, информация о возгорании поступила в 08:54. Приехав на место, пожарные увидели, что в квартире на пятом этаже горит балкон. Пожар потушили спустя 25 минут после получения информации о нем.

- В однокомнатной отдельной квартире в комнате площадью 16 квадратных метров происходило горение на балконе площадью пять квадратных метров. В 09:19 пожар локализован, - говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным ведомства, пострадавших нет.