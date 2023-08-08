После смерти мужчины из-за тонущего катера в яхт-клубе Петербурга прошли обыски

Катер внезапно начал тонуть. Фото: t.me/sztproc

Сотрудники транспортной прокуратуры и Следственного комитета нагрянули с обысками в яхт-клуб на Петровской косе. Напомним, 21 июля в Финском заливе погиб мужчина, который по непонятным обстоятельствам упал в воду с тонущего катера. Сначала его доставили в больницу, но в итоге он умер.

- Причиной случившегося могла стать техническая неисправность в виде лопнувшей выхлопной трубы судна, - рассказал источник spb.kp.ru.

В момент, когда катер начал тонуть, на борту судна находились девять человек. Все остальные, кроме одного погибшего, не пострадали. После трагедии было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг при несоблюдении техники безопасности.

Транспортная прокуратура и Следственный комитет продолжают расследование и выясняют все обстоятельства случившегося.