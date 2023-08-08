40 задержанных, трое в больнице: Мигранты устроили массовую драку в Ленобласти

Полицейские выясняют причину конфликта мигрантов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Три человека попали в больницу после массовой драки мигрантов во Всеволожском районе Ленобласти. Все произошло около восьми часов вечера 7 августа у Пугаревского карьера. Когда на место приехали сотрудники полиции, драки уже не было. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Двух человек увезли в больницу и отправили в операционную с ножевыми и огнестрельными ранениями. Позже стало известно о госпитализации гражданина Таджикистана с множеством травм и ножевыми ранениями, а также гражданина России с огнестрельными ранениями и травмами, - рассказал источник.

Еще через какое-то время в больницу обратился еще один гражданин Таджикистана с ранением уха и незначительными травмами. Его отпустили домой после оказания помощи.

С места преступления изъяли четыре гильзы и два ножа. 40 человек привезли в отдел для разбирательства. Возбуждено уголовное дело. В больнице остаются трое пострадавших.