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НовостиПроисшествия8 августа 2023 7:49

40 задержанных, трое в больнице: Мигранты устроили массовую драку в Ленобласти

Мигранты устроили массовую драку на ножах у Пугаревского карьера в Ленобласти
Анастасия НУРАДИЛОВА
Полицейские выясняют причину конфликта мигрантов.

Полицейские выясняют причину конфликта мигрантов.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Три человека попали в больницу после массовой драки мигрантов во Всеволожском районе Ленобласти. Все произошло около восьми часов вечера 7 августа у Пугаревского карьера. Когда на место приехали сотрудники полиции, драки уже не было. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Двух человек увезли в больницу и отправили в операционную с ножевыми и огнестрельными ранениями. Позже стало известно о госпитализации гражданина Таджикистана с множеством травм и ножевыми ранениями, а также гражданина России с огнестрельными ранениями и травмами, - рассказал источник.

Еще через какое-то время в больницу обратился еще один гражданин Таджикистана с ранением уха и незначительными травмами. Его отпустили домой после оказания помощи.

С места преступления изъяли четыре гильзы и два ножа. 40 человек привезли в отдел для разбирательства. Возбуждено уголовное дело. В больнице остаются трое пострадавших.