СК возбудил дело об истязании на отца, швырнувшего сына об асфальт в Петербурге

Отца поместили в изолятор. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На отца, швырнувшего об землю годовалого сына, возбудили уголовное дело в Петербурге. Напомним, инцидент произошел 5 августа в парке на набережной Смоленки на Васильевском острове. Об этом пишет «Мойка 78».

- Следствие возбудило дело об истязании в отношении 40-летнего жителя Псковской области, которого задержали несколько дней назад после ЧП в парке на набережной Смоленки. Сейчас он находится в изоляторе, - сообщает издание.

За происходящим со стороны наблюдала мама пострадавшего мальчика, 35-летняя женщина, приехавшая из Белоруссии. Семью ранее признали неблагополучной, она состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Дело в том, что родители издевались над ребенком систематически.

- По версии следствия, с мая по август 2023 года подозреваемый в квартире одного из домов по Камской улице на почве личных неприязненных отношений к своему сыну 2021 года рождения причинял ему физическую боль и психические страдания, - сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Напомним, отца с места происшествия на Васильевском острове отвезли в полицию, а мать – в больницу, в состоянии сильного алкогольного опьянения. У ребенка диагностировали травмы головы и ушибы.