Восьмилетний мальчик получил серьезные травмы под колесами иномарки в Петербурге

Полиция проводит проверку ДТП во дворе дома в Петербурге, где пострадал восьмилетний мальчик. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вечер 7 августа омрачился для семьи петербуржцев госпитализацией их восьмилетнего сына. Мальчик играл во дворе, но в какой-то момент ему нужно было перейти дорогу. В это время по дворовой территории ехала «Киа Рио». Ребенок выбежал из-за припаркованного автомобиля и 58-летняя женщина-водитель не успела среагировать. Как итог, мальчик угодил под колеса иномарки и получил серьезные травмы. Его увезли в больницу в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 7 августа 2023 года в 18:40 у дома 15 корпус 2 по Приозерскому шоссе в Парголово, 58-летняя автолюбительница, управляя «Киа Рио», двигаясь по дворовой территории, совершила наезд на выбежавшего из-за припаркованного автомобиля справа по ходу движения восьмилетнего мальчика, - говорится в сообщении ведомства.

Полиция после случившегося организовала проверку. Детали происшествия продолжают устанавливать.