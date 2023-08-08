Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 августа 2023 8:45

Водитель «Форда» устроил стрельбу по мусоровозу на проспекте Ветеранов

Полицейские задержали бизнесмена, устроившего стрельбу по мусоровозу на проспекте Ветеранов в Петербурге
Анастасия НУРАДИЛОВА
Полицейские задержали водителя "Форда".

Полицейские задержали водителя "Форда".

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге задержали мужчину, который устроил стрельбу в Кировском районе. Инцидент произошел между 11 и 12 часами дня 7 августа на проспекте Ветеранов. Водитель автомобиля «Форд Экскейп» выстрелил в мусоровоз. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Водитель «Форда» сначала перегородил проезд грузовику, а потом начал стрелять из газового пистолета, - сообщает пресс-служба регионального ведомства.

На место происшествия приехал наряд полиции. Полицейские задержали водителя легковушки и отвезли его отдел. Стало известно, что 33-летний мужчина работает индивидуальным предпринимателем. Сотрудники правоохранительных органов отобрали у него аэрозольный пистолет. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.