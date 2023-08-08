Водитель «Форда» устроил стрельбу по мусоровозу на проспекте Ветеранов

Полицейские задержали водителя "Форда". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге задержали мужчину, который устроил стрельбу в Кировском районе. Инцидент произошел между 11 и 12 часами дня 7 августа на проспекте Ветеранов. Водитель автомобиля «Форд Экскейп» выстрелил в мусоровоз. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Водитель «Форда» сначала перегородил проезд грузовику, а потом начал стрелять из газового пистолета, - сообщает пресс-служба регионального ведомства.

На место происшествия приехал наряд полиции. Полицейские задержали водителя легковушки и отвезли его отдел. Стало известно, что 33-летний мужчина работает индивидуальным предпринимателем. Сотрудники правоохранительных органов отобрали у него аэрозольный пистолет. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.