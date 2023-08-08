Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 августа 2023 9:17

Землю для строительства скоростных магистралей выделили в Московском районе

Постановление подписал губернатор Александр Беглов
Анастасия НУРАДИЛОВА
Землю для строительства скоростных магистралей выделили в Московском районе.

Землю для строительства скоростных магистралей выделили в Московском районе.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге подписали постановление на предоставление земельных участков для строительства продолжения Западного скоростного диаметра. На документе появилась подпись губернатора Александра Беглова. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба Смольного.

- Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга, предусматривающие целевое предоставление АО «Западный скоростной диаметр» земельных участков в Московском районе, - говорится в сообщении ведомства.

Когда именно начнется строительство и сроки его завершения пока не сообщаются.

Напомним, в Петербурге водитель "Форда" устроил стрельбу по мусоровозу. Инцидент произошел на проспекте Ветеранов. Виновника случившегося задержали. Возбуждено дело о хулиганстве.