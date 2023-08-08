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НовостиПроисшествия8 августа 2023 9:46

Петербуржца оштрафовали на 50 тысяч рублей за пьяный звонок в «112»

Пьяный петербуржец сообщил о бомбе в «112» и получил штраф в 50 тысяч рублей
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Петербуржца оштрафовали за ложное сообщение в «112» о готовящемся теракте.

Петербуржца оштрафовали за ложное сообщение в «112» о готовящемся теракте.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Шутить со звонками в экстренные службы нельзя. Но петербуржец решил нарушить это правило. В один из январских вечеров мужчина выпивал. Когда градус ударил в голову, он решил позвонить в «112» и сообщить, что в Северной столице готовится теракт. Специалисты проверили указанное им место и не нашли бомбу. А шутнику за это выписали штраф в 50 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Мужчина рассказал оператору о готовящемся теракте, то есть совершении взрыва, устрашающего население и создающего опасность гибели людей, причинения значительного ущерба или наступления иных общественно опасных последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти. Однако данная информация не подтвердилась, - отметили в пресс-службе.

Петербуржец признал свою вину. Примечательно, что он не состоит на учетах, не имеет судимостей и в целом о нем положительно отзываются.