Двухлетний малыш умер после падения с третьего этажа на Васильевском острове

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Следователи в Василеостровском районе разбираются в обстоятельствах гибели маленького ребенка. Малыш выпал из окна квартиры. Все произошло около восьми часов утра на 8-ой линии. Погибшему ребенку было 2,5 года. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Малыш получил серьезные травмы головы. Когда его везли в больницу, он был еще живой. Но в медучреждении ребенок умер, - рассказал источник.

Подобная трагедия произошла в Приозерском районе Ленобласти в поселке Мельниково. Там из окна четвертого этажа на улице Калинина выпал трехлетний мальчик. Ребенок остался жив, но врачи оценили его состояние как тяжелое.

Напомним, в Ленобласти 33-летний мужчина избил битой 15-летнего подростка. Ребенок с переломом челюсти попал в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.